Станцию метро «Невский проспект» закрыли на время парада в честь 9 мая

СЕГОДНЯ 09:31 2019-05-09T09:31:15+03:00

Изменить размер текста: A A

Станция метрополитена в Петербурге «Невский проспект» утром в четверг, 9 мая, изменила свой режим работы. В связи с праздничным военным парадом, который пройдет в 10 утра по главному проспекту Северной столицы до Дворцовой площади, «Невский проспект» будет работать с ограничениями на вход и выход.

- С 8:30 утра станция «Невский проспект – 2» закрыта на вход и выход, станция «Невский проспект – 1» работает только на вход, - сообщила пресс-служба петербургского метрополитена.

Также появились изменения в работе и других станций. В 8:30 утра на вход закрылась станция «Адмиралтейская». Кроме того, временно закрыт вход или выход будет на станциях «Площадь Александра Невского», «Площадь Восстания», «Маяковская».

Также специально для жителей и гостей города Петербургский метрополитен будет работать с 9 на 10 мая 2019 года ночью. Движение поездов будет осуществляться с 1 ночи до 5 часов утра.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Работа метро на 9 мая 2019 года в Санкт-Петербурге: Поезда будут ходить всю ночь

День Победы в Петербурге будет праздноваться с большим размахом. В этом году вся страна отмечает 74-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. Петербуржцы отправятся наблюдать за торжественным парадом военных и боевой техники, примут участие в акции Бессмертный полк, а в заключении вечера насладятся яркими залпами праздничного салюта. Работа метро на 9 мая 2019 года в Санкт-Петербурге позволит горожанам не беспокоиться о времени и участвовать в народных гуляниях хоть всю ночь. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU