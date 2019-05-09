2019-05-09T10:00:42+03:00
День Победы

Начался парад Победы 9 мая 2019 года в Санкт-Петербурге

Празднование 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне в Петербурге начнется с военного парада
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге начался Парад Победы 9 мая 2019 годаВ Петербурге начался Парад Победы 9 мая 2019 годаФото: Олег ЗОЛОТО
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По традиции, ровно в 10 часов утра в четверг, 9 мая 2019 года, на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге начался военный парад в честь 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Отдать честь этому великому событию на главной площади Северной столицы собрались 4500 военнослужащих, 110 единиц боевой техники, а также уникальные автомобили.

Несмотря на то, что генеральная репетиция парада Победы проходила под дождем, сегодня 9 мая Дворцовая площадь вся залита ярким солнечным светом. Тысячи горожан и гостей Петербурга собрались для того, чтобы увидеть ровный марш солдат, моряков, услышать праздничный бой барабанов военного оркестра и отдать свое уважение блокадникам и ветеранам.

В параде Победы в Петербурге принимают участие 4500 военнослужащих Фото: Олег ЗОЛОТО

В параде Победы в Петербурге принимают участие 4500 военнослужащихФото: Олег ЗОЛОТО

Фото: Олег ЗОЛОТО

Под конец парада Победы зрители увидят авиационное шоу. Более 40 самолетов пронесутся над городами горожан и покажут в небе невероятные кульбиты.

Журналисты «Комсомольской правды-Петербург» в течение часа будут подробно рассказывать о самых ярких моментах Парада Победы 9 мая 2019 года в режиме реального времени.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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