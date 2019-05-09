На трассе «Кола» в массовом ДТП с самосвалом погиб мужчина

СЕГОДНЯ 10:20 2019-05-09T10:20:27+03:00

В Ленобласти с массовом ДТП погиб мужчина Фото: СОЦСЕТИ

Трагическая авария произошла рано утром в Ленобласти

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Рано утром в четверг, 9 мая, в Ленинградской области на трассе «Кола» произошло массовое ДТП. В аварию попали автомобили «Ниссан Тиида», «Ниссан Кашкай» и самосвал марки «Мерседес». Водитель первой машины скончался на месте.

- Авария произошла в 5:20 часов утра на 65 километре трассы «Кола» в Кировском районе Ленобласти. Первым столкнулись «Мерседес» и «Кашкай». Водитель самосвала 1987 года рождения наехал на автомобиль за рулем которого находился 65-летний мужчина, - сообщила пресс-служба УГИБДД Петербурга и 47-го региона.

После удара «Ниссан Кашкай» съехал в правый кювет, а самосвал вылетел на встречную полому и врезался в «Ниссан Тиида».

Легковой автомобиль удара не выдержал. Переднюю часть машины полностью смял самосвал. Пассажирка «Тииды» госпитализирована в больницу с тяжелыми травмами. Водитель автомобиля, предположительно мужчина, скончался на месте.

О состоянии остальных участников аварии сотрудники дорожной полиции не сообщают. На данный момент они работают на месте ДТП и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU