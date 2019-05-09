2019-05-09T10:20:27+03:00
Происшествия

На трассе «Кола» в массовом ДТП с самосвалом погиб мужчина

Трагическая авария произошла рано утром в Ленобласти
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
В Ленобласти с массовом ДТП погиб мужчинаВ Ленобласти с массовом ДТП погиб мужчинаФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Рано утром в четверг, 9 мая, в Ленинградской области на трассе «Кола» произошло массовое ДТП. В аварию попали автомобили «Ниссан Тиида», «Ниссан Кашкай» и самосвал марки «Мерседес». Водитель первой машины скончался на месте.

- Авария произошла в 5:20 часов утра на 65 километре трассы «Кола» в Кировском районе Ленобласти. Первым столкнулись «Мерседес» и «Кашкай». Водитель самосвала 1987 года рождения наехал на автомобиль за рулем которого находился 65-летний мужчина, - сообщила пресс-служба УГИБДД Петербурга и 47-го региона.

После удара «Ниссан Кашкай» съехал в правый кювет, а самосвал вылетел на встречную полому и врезался в «Ниссан Тиида».

Легковой автомобиль удара не выдержал. Переднюю часть машины полностью смял самосвал. Пассажирка «Тииды» госпитализирована в больницу с тяжелыми травмами. Водитель автомобиля, предположительно мужчина, скончался на месте.

О состоянии остальных участников аварии сотрудники дорожной полиции не сообщают. На данный момент они работают на месте ДТП и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Петербуржцы заметили черного козла на кассе продуктового магазина
Начался парад Победы 9 мая 2019 года в Санкт-Петербурге
Станцию метро «Невский проспект» закрыли на время парада в честь 9 мая
Погода на 9 мая в Петербурге: Солнце и тепло
Фонд друзей балтийской нерпы показал, как спасенная в Сосновом Бору маленькая нерпа выросла и играет с полотенцем
Губернатор Ленинградской области поздравил ветеранов с Днем Победы и подарил им любимую песню
Зенитовцы возложили цветы на Пискаревском кладбище
Полосу на КАД между проспектом Обуховской обороны и Московским шоссе закроют на неделю
Первые Единые карты петербуржцев вручили ветеранам
В Петербурге увеличились штрафы за незаконную рекламу
Светомузыкальные фонтаны на площади Ленина и в Кронштадте включат в День Победы
Следственный комитет проверит ситуацию с 8-летней девочкой, живущей в квартире с сотнями крыс