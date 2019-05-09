2019-05-09T11:49:46+03:00
Происшествия

На перекрестке в Калининском районе сбили мотоциклиста

Петербуржец врезался в едущий автомобиль
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге в Калининском районе произошло ДТП с мотоцикломВ Петербурге в Калининском районе произошло ДТП с мотоцикломФото: СОЦСЕТИ
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Утром в четверг, 9 мая, в Калининском районе Петербурга произошла серьезная авария. На пересечении двух проспектов мотоциклист врезался в едущий по дороге автомобиль. Машина помята, двухколесный транспорт разбит, а его водитель оказался в реанимации.

- Авария произошла на перекрестке Тихорецкого проспекта и проспекта Науки, - рассказали об аварии очевидцы в социальной сети «ВКонтакте».

Подробностей аварии свидетели не рассказывают. В целом после столкновения мотоцикл был разбит, однако не всмятку. Сам водитель двухколесного транспорта остался жив. Однако его в тяжелом состоянии забрали в больницу. Свидетели видели, как мужчину положили на носилки и погрузили в автомобиль «скорой».

На место ДТП съехались врачи, спасатели, а также сотрудники дорожной полиции. Как произошла авария, предстоит выяснить именно им.

На данный момент сотрудники ГИБДД осматривают место аварии, опрашивают свидетелей и устанавливают обстоятельства при которых произошел инцидент.

ИСТОЧНИК KP.RU

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