Центр Петербурга 9 мая 2019 года стал пешеходным

СЕГОДНЯ 13:26 2019-05-09T13:29:33+03:00

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В солнечный четверг, 9 мая 2019 года, жители и гости Петербурга отправляются на мемориальные кладбища, Дворцовую площадь, к памятникам ВОВ для того, чтобы почтить память ушедших во время войны и отметить 74-ю годовщину со дня Победы в Великой Отечественной войне. В связи с парадом, акцией «Бессмертный полк» и многими другими праздничными мероприятиями, главные улицы в центре города превратились в пешеходные.

В честь Дня Победы центр Петербурга будет перекрыт для транспорта до 18:00Фото: Артем КИЛЬКИН

- Закрывается движение транспорта по Невскому проспекту и вносятся изменения в трассы автобусов, троллейбусов и трамваев, временно изменится режим работы нескольких центральных станций Петербургского метрополитена, - сообщил Смольный.

С самого утра и до 18:00 автомобилистам и общественному транспорту запрещено ездить по всему Невскому проспекту, площади Александра Невского, Дворцовому проезду, Лиговскому проспекту от улицы Жуковского до площади Восстания. Также закрыто движение будет на Дворцовой набережной, Адмиралтейской набережной, Дворцовому мосту и Биржевой площади с 21:00 до 23:00 для того, чтобы все горожане могли насладиться салютом. Первый залп будет дан в 22:00.

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ИСТОЧНИК KP.RU