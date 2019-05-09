Участок КАД вокруг Петербурга перекроют на три дня

СЕГОДНЯ 15:17 2019-05-09T15:17:58+03:00

Полосу на КАД в Петербурге перекроют на три дня Фото: Олег ЗОЛОТО

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Дорожные службы перекроют участок на кольцевой автодороге вокруг Петербурга в связи с ремонтом. На пересечении КАД с дорогой «Нарва», Таллинское шоссе, и до транспортной развязки КАД с дорогой Стрельна – Пески будут проводиться работы по ликвидации колеи на асфальтовом покрытии. На этом участке будет перекрыта одна полоса движения.

- С 10 по 13 мая 2019 года будут закрыты для движения транспортная полоса безопасности и первая полоса. Также по второй и третьей полосам будет установлено ограничение по скорости до 50 километров в час, - рассказал начальник ФКУ «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры ограждающие место производства работ.

ИСТОЧНИК KP.RU