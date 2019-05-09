Бессмертный полк 2019 года в Петербурге собрал тысячи людей

СЕГОДНЯ 15:33 2019-05-09T15:45:20+03:00

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«Помним и гордимся». Именно с такими лозунгами тысячи людей шествуют по Невскому проспекту 9 мая 2019 года в Петербурге в рамках акции Бессмертный полк. Горожане держат высоко над головами портреты своих дедов и бабушек, прадедов и прабабушек, которые воевали в Великой Отечественной войне и приближали День Победы. Сегодня неравнодушные вышли на центральную улицу Северной столицы для того, чтобы почтить память защитников нашей Родины.

Многие участники шествия одеты в национальные костюмыФото: Олег ЗОЛОТО

Колонна Бессмертного полка начала формироваться сразу же после Парада Победы, который прошел на Дворцовой площади. В 2018 году в шествии приняли участие около миллиона человек, в этом году, вероятно, народу собралось еще больше. Желающих пройтись по Невскому с портретом всего родственника пришло очень много. В районе площади Восстания народ прорывает оцепление и встраивается в строй полка.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/707823" frameborder="0"></iframe> «Бессмертный полк» 9 мая 2019 года в Санкт-Петербурге.Олег ЗОЛОТО

Под хоровое пение тысяч человек «Катюши» колонна двинулась по Невскому проспекту в сторону Дворцовой площади в 14:20. На 40 минут раньше запланированного времени. «Голова» шествия уже почти добралась конечной точки, а вот «хвоста» еще не видно. Из-за большого количество народа Бессмертный полк акция может растянутся на два часа.

ИСТОЧНИК KP.RU