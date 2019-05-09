На Дворцовой площади начался концерт в честь Дня Победы

СЕГОДНЯ 16:30 2019-05-09T16:52:42+03:00

9 мая 2019 года для жителей Петербурга выступят Лариса Долина, Александр Розенбаум и многие другие [фото]

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В 16:00 на Дворцовой площади в Петербурге начался праздничный концерт, посвященный 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. К этому времени в сцене уже подтянулись первые участники марша Бессметный полк 2019, а также остальные горожане. Дворцовая площадь уже вся забита радостным народом. В честь 9 мая известные артисты выступят перед петербуржцами и исполнял главные песни о войне и победе.

Начался праздник с того, что рота почетного караула Западного военного округа, внесла на сцену копию Знамени Победы, Государственный флаг Российской Федерации и флаг Санкт-Петербурга.

Тысячи людей собрались на Дворцовой площади 9 мая 2019 годаФото: Олег ЗОЛОТО

Следом на сцену выйдут российские звезды для того, чтобы поздравить ветеранов и всех жителей России с очень важным для нашей страны днем. В праздничной программе примут участие Лариса Долина, Василий Герелло, Дмитрий Певцов, Светлана Крючкова, Александр Розенбаум, Елена Драпеко, Анастасия Мельникова и певица Зара, а также лауреаты всероссийских и международных конкурсов Альберт Жалилов и Григорий Чернецов.

Приглашенные звездыФото: Артем КИЛЬКИН

Фото: Артем КИЛЬКИН

Выступления и номера участников концерта напомнят ветеранам и гостям праздника самые значимые события Великой Отечественной войны – битву под Москвой, блокаду Ленинграда, Сталинградскую битву, Курскую дугу, штурм Кенигсберга и Берлина.

Символ самого главного праздника – легендарную песню «День Победы» – исполнит Григорий Чернецов.

ИСТОЧНИК KP.RU