2019-05-09T16:58:09+03:00
Общество

На Фестивале культуры ПМЭФ-2019 выступят группа «Би-2» и звезды мировой оперной классики

Концерты состоятся на Дворцовой площади Петербурга 7 и 8 июня
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге на ПМЭФ-2019 выступит группа "Би-2"В Петербурге на ПМЭФ-2019 выступит группа "Би-2"Фото: Марат МУЛЮКОВ
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Этим летом Северная столица вновь примет гостей со всего мира на Петербургский международный экономический форум 6-8 июня 2019 года. В рамках ПМЭФ его организаторы продумали также программу культурных мероприятий. Петербуржцы и гости города смогут увидеть концерты, выставки, концерты и экскурсии, которые призваны создать уникальный бренд современного и музыкального Петербурга.

- Фестиваль «От классики до рока» пройдет 7 и 8 июня на Дворцовой площади. В первый день перед Эрмитажем выступит один из ведущих теноров мировой оперной классики Андреа Бочелли вместе с известной солисткой Венской оперы Аидой Гарифуллиной. На второй вечер легендарная рок-группа «Би-2» исполнит свои хиты в сопровождении симфонического оркестра, дирижировать которым будет заслуженный артист Феликс Арановский, - рассказали организаторы ПМЭФ-2019.

Этот фестиваль в рамках ПМЭФ-2019 должен будет создать визитную карточку Петербурга и дать старт новому музыкальному событию в России. Начало концертов в 20:00. Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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