2019-05-09T18:18:06+03:00
Происшествия

На Таллинском шоссе разбился пьяный мотоциклист

Водитель не справился с управлением и наехал на препятствие
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
В Петербурге на Таллинском шоссе мотоциклист попал в ДТПВ Петербурге на Таллинском шоссе мотоциклист попал в ДТПФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

В Петербурге днем в четверг, 9 мая, около двух часов произошло ДТП с участием мотоциклиста. Водитель не справился с управлением, наехал на ограждение и «разложился» на повороте с Волхонского на Таллинское шоссе. Службы уже на месте.

- ДТП произошло в Красносельском районе в 14:00. Пострадал только водитель мотоцикл. Мужчина, личность которого еще устанавливается, получил травмы средней тяжести, - рассказала пресс-служба УГИБДД Петербурга и Ленобласти.

По словам свидетелей, водитель мотоцикла находился в нетрезвом состоянии. Петербуржцы посетовали на то, что в праздничные дни больше водителей позволяет себе садиться за руль пьяными. Однако действительно мотоциклист был под действием алкоголя или просто не справился с управлением, еще не установлено.

На данный момент на месте аварии работают медики и сотрудники дорожной полиции, которые установят все обстоятельства произошедшего ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
После Дня Победы в Петербург придут грозы
Беглов посмотрел Парад Победы и принял участие в Бессмертном полку 2019
Салют на 9 мая 2019 года в Санкт-Петербурге начнется в 22.00
Петербуржцы заметили ветерана, идущего по проезжей части проспекта Ветеранов с флагом в руках
На Фестивале культуры ПМЭФ-2019 выступят группа «Би-2» и звезды мировой оперной классики
На Дворцовой площади начался концерт в честь Дня Победы
Бессмертный полк 2019 года в Петербурге собрал тысячи людей
Участок КАД вокруг Петербурга перекроют на три дня
Очевидцы: В Василеостровском районе прогремели два взрыва
Центр Петербурга 9 мая 2019 года стал пешеходным
На перекрестке в Калининском районе сбили мотоциклиста
Петербуржцы заметили черного козла на кассе продуктового магазина
На трассе «Кола» в массовом ДТП с самосвалом погиб мужчина
Начался парад Победы 9 мая 2019 года в Санкт-Петербурге
Станцию метро «Невский проспект» закрыли на время парада в честь 9 мая
Погода на 9 мая в Петербурге: Солнце и тепло
Фонд друзей балтийской нерпы показал, как спасенная в Сосновом Бору маленькая нерпа выросла и играет с полотенцем
Губернатор Ленинградской области поздравил ветеранов с Днем Победы и подарил им любимую песню
Зенитовцы возложили цветы на Пискаревском кладбище
Полосу на КАД между проспектом Обуховской обороны и Московским шоссе закроют на неделю
Первые Единые карты петербуржцев вручили ветеранам
В Петербурге увеличились штрафы за незаконную рекламу
Светомузыкальные фонтаны на площади Ленина и в Кронштадте включат в День Победы
Следственный комитет проверит ситуацию с 8-летней девочкой, живущей в квартире с сотнями крыс