На Таллинском шоссе разбился пьяный мотоциклист

СЕГОДНЯ 18:18 2019-05-09T18:18:06+03:00

Водитель не справился с управлением и наехал на препятствие

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В Петербурге днем в четверг, 9 мая, около двух часов произошло ДТП с участием мотоциклиста. Водитель не справился с управлением, наехал на ограждение и «разложился» на повороте с Волхонского на Таллинское шоссе. Службы уже на месте.

- ДТП произошло в Красносельском районе в 14:00. Пострадал только водитель мотоцикл. Мужчина, личность которого еще устанавливается, получил травмы средней тяжести, - рассказала пресс-служба УГИБДД Петербурга и Ленобласти.

По словам свидетелей, водитель мотоцикла находился в нетрезвом состоянии. Петербуржцы посетовали на то, что в праздничные дни больше водителей позволяет себе садиться за руль пьяными. Однако действительно мотоциклист был под действием алкоголя или просто не справился с управлением, еще не установлено.

На данный момент на месте аварии работают медики и сотрудники дорожной полиции, которые установят все обстоятельства произошедшего ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU