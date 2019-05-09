Беглов посмотрел Парад Победы и принял участие в Бессмертном полку 2019
Сегодня Петербург отмечает один из главных праздников страны – 9 мая. В День победы 2019 года на Дворцовой площади традиционно состоялся парад, а по Невскому проспекту прошла колонна Бессмертного полка из миллиона человек. Во всех мероприятиях принял участие и временно исполняющий обязанности губернатора Северной столицы Александр Беглов.
Перед началом Парада Победы Беглов пообщался с приглашенными ветеранами. Вместе с ними врио отведал солдатской каши из полевой кухни.
- Ветераны всегда дают мудрые подсказки. Они – наши учителя. Я всегда говорю, что встречу с ветеранами, их рассказы, не заменит ни одна книжка, - сказал он.
Также градоначальник прошелся вместе с колонной Бессмертного полка 2019 по Невскому проспекту. В руках Беглов нес портреты отца, который был на передовой всю Великую Отечественную войну, и дяди – Героя СССР, который погиб на фронте в 1945 году.
ИСТОЧНИК KP.RU
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