Беглов посмотрел Парад Победы и принял участие в Бессмертном полку 2019

СЕГОДНЯ 18:33 2019-05-09T18:33:13+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня Петербург отмечает один из главных праздников страны – 9 мая. В День победы 2019 года на Дворцовой площади традиционно состоялся парад, а по Невскому проспекту прошла колонна Бессмертного полка из миллиона человек. Во всех мероприятиях принял участие и временно исполняющий обязанности губернатора Северной столицы Александр Беглов.

Перед началом Парада Победы Беглов пообщался с приглашенными ветеранами. Вместе с ними врио отведал солдатской каши из полевой кухни.

- Ветераны всегда дают мудрые подсказки. Они – наши учителя. Я всегда говорю, что встречу с ветеранами, их рассказы, не заменит ни одна книжка, - сказал он.

Также градоначальник прошелся вместе с колонной Бессмертного полка 2019 по Невскому проспекту. В руках Беглов нес портреты отца, который был на передовой всю Великую Отечественную войну, и дяди – Героя СССР, который погиб на фронте в 1945 году.

ИСТОЧНИК KP.RU