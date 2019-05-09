После Дня Победы в Петербург придут грозы

СЕГОДНЯ 19:42 2019-05-09T19:42:19+03:00

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День Победы в Петербурге отмечается полным ходом. Благо, целый день светит яркое солнце и горожане с радостью принимают участие в параде, шествии Бессмертного полка, смотрят концерт и прогуляют так до самого салюта. Но уже завтра в пятницу, 10 мая 2019 года, погода резко изменится. В Северной столице потеплеет, при этом придут грозы.

- Уже в ночь с 9 на 10 мая в Петербурге ожидается гроза. Днем продолжит лить кратковременный дождь. Температура воздуха поднимется до 21-23 градусов, - рассказали в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

В субботу, 11 мая, снова стоит ожидать грозы и ливни. При этом жара спадет до 14-16 градусов тепла. В ночь на воскресение в небе тоже будут сверкать молнии. Днем просто пройдут кратковременные дожди. Днем температура поднимется до 18 градусов тепла.

Синоптики напоминают, что во время гроз ветер усиливается. Поэтому будьте внимательны, а лучше находитесь в непогоду в уютном месте с теплой компанией.

ИСТОЧНИК KP.RU