2019-05-09T20:37:49+03:00
День Победы

В шествии Бессмертный полк 9 мая 2019 года в Петербурге приняли участие более миллиона человек

Традиционная акция в День Победы с каждым годом собирает все больше людей [фото]
Лилия КОЗЛОВА
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В акции Бессмертный полк 9 мая 2019 года в Петербурге приняли участие более 1 миллиона человекВ акции Бессмертный полк 9 мая 2019 года в Петербурге приняли участие более 1 миллиона человекФото: Олег ЗОЛОТО
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Наконец-то вся колонна Бессмертного полка в Петербурге завершила свое шествие на Дворцовой площади. В этот раз 9 мая 2019 года традиционная акция собрала еще больше людей, чем в предыдущие годы. Шествие началось на 40 минут раньше запланированного времени, в 13:20, так как желающих пройти по Невскому проспекту с портретом своего близкого человека, защищавшего Родину, собралось огромное количество еще за несколько часов до начала.

Многие шли в национальных костюмах Фото: Олег ЗОЛОТО

Многие шли в национальных костюмахФото: Олег ЗОЛОТО

- В Петербурге прошла акция Бессмертный полк. В шествии приняло участие более 1 миллиона человек, - сообщила пресс-служба ГУ МВД Северной столицы.

Надо отметить, что еще два года назад, в 2017-м, вышли на Невский с портретами дедов около 700 человек. Так что с годами активность петербуржцев в шествии увеличивается.

Также в колонне Бессмертного полка в Петербурге двигались ретро-автомобили Фото: Артем КИЛЬКИН

Также в колонне Бессмертного полка в Петербурге двигались ретро-автомобилиФото: Артем КИЛЬКИН

Первых дошедших до Дворцовой площади участников акции ожидал праздничный концерт с участием известных артистов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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