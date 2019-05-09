В шествии Бессмертный полк 9 мая 2019 года в Петербурге приняли участие более миллиона человек
Наконец-то вся колонна Бессмертного полка в Петербурге завершила свое шествие на Дворцовой площади. В этот раз 9 мая 2019 года традиционная акция собрала еще больше людей, чем в предыдущие годы. Шествие началось на 40 минут раньше запланированного времени, в 13:20, так как желающих пройти по Невскому проспекту с портретом своего близкого человека, защищавшего Родину, собралось огромное количество еще за несколько часов до начала.
Многие шли в национальных костюмахФото: Олег ЗОЛОТО
- В Петербурге прошла акция Бессмертный полк. В шествии приняло участие более 1 миллиона человек, - сообщила пресс-служба ГУ МВД Северной столицы.
Надо отметить, что еще два года назад, в 2017-м, вышли на Невский с портретами дедов около 700 человек. Так что с годами активность петербуржцев в шествии увеличивается.
Также в колонне Бессмертного полка в Петербурге двигались ретро-автомобилиФото: Артем КИЛЬКИН
Первых дошедших до Дворцовой площади участников акции ожидал праздничный концерт с участием известных артистов.
ИСТОЧНИК KP.RU
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