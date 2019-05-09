В Петербурге предложили установить памятник отцу-основателю Уругвая

СЕГОДНЯ 20:57 2019-05-09T20:57:41+03:00

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Памятник латиноамериканскому лидеру Хосе Херварио Аргатису может появиться в Петербурге. Известный телеведущий Сергей Брилев предложил увековечить память создателя государства Уругвай. О своей идее журналист рассказал на своей странице в Facebook.

- Можете считать меня сумасшедшим, - начал свой пост Брилев.

Далее он рассказал, что в феврале 2019 года во время присуждения ему почетного гражданства Уругвая в мэрии Монтевидео, он предложил установить в Петербурге бюст отца-основателя государства.

- Как выяснилось сегодня, пока я летел из Благовещенска в Москву, прошло заседание Сената Уругвая, на котором эта моя идея получила единогласное одобрение. Для меня - поистине огромная честь, что там прозвучало и мое имя, - отметил журналист.

В случае, если инициативе дадут ход, то этот бюст станет ответом на открытый в 2016 году в Монтевидео памятник русскому капитану-путешественнику и ученому Фаддею Беллинсгаузену. Ранее там появились бронзовые изваяния Пушкина, Гагарина и Толстого.

ИСТОЧНИК KP.RU