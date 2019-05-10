В Эрмитаже откроется выставка об искусственном интеллекте

СЕГОДНЯ 10:21 2019-05-10T10:23:36+03:00

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В первый день работы Петербургского международного экономического форума в Петербурге откроется выставка под названием «Искусственный интеллект и диалог культур», передает ТАСС. Развернется она в Главном штабе Эрмитажа.

- Выставка откроется 6 июня в Главном штабе Эрмитажа, в первый день работы экономического форума. Для нас очень важны новейшие технологии - это помощники. Они не могут заменить искусство, но интересен разговор о том, как они могут создавать что-то, что будет искусством - и таким, которое сможет конкурировать с работами художников, - передает ТАСС слова директора Эрмитажа Михаила Пиотровского.

Выставка объединит работу 14 художников и творческих коллективов и десяти стран. В том числе из Саудовской Аравии, Италии и Германии.

ИСТОЧНИК KP.RU