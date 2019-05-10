На улице Беринга 9 мая нашли гранату времен войны

СЕГОДНЯ 12:46 2019-05-10T12:49:05+03:00

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Пока Петербург праздновал День Победы, сотрудники МЧС обнаружили опасное свидетельство Великой Отечественной войны. В Василеостровском районе вечером 9 мая специалисты нашли боеприпас того времени – гранату. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Петербургу.

Лежал боеприпас на улице Беринга в районе дома №27, недалеко от реки Смоленки. Опасный предмет сразу же вывели специалисты-взрывотехники и уничтожили на полигоне.

Подобные находки в Петербурге и Ленобласти происходят постоянно. Напомним, что накануне Дня Победы стало известно об обнаруженной мощной авиабомбе в Ленинградской области. Заметили полутораметровый боеприпас местные дачникив садоводстве у поселка Ропша.

ИСТОЧНИК KP.RU