2019-05-10T14:00:32+03:00
Общество

По проспекту Космонавтов не будут ходить троллейбусы до 13 мая

Маршрут №26 изменится
Евгения МОСКВИНА
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Троллейбус №26 на 2 дня изменит маршрут.Троллейбус №26 на 2 дня изменит маршрут.
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Из-за работ на тепловых сетях на проспекте Космонавтов петербуржцам придется 2 дня потерпеть неудобства с общественным транспортом. Так, троллейбус №26 изменит свой маршрут. Движение «рогатого» транспорта по проспекту Космонавтов закроется с 00:30 11 мая до 05:00 утра 13 мая. Об этом предупреждают жителей Северной столицы в пресс-службе ГУП «Горэлектротранс».

Троллейбус №26 11 и 12 мая будет ходить по следующему пути. От железнодорожной станции «Сортировочная» поедет по проспекту Славу, затем по улице Типанова. И не заезжая на проспект Космонавтов, отправится на Московский проспект и проследует до станции метро «Московские ворота». Такой же маршрут сохранится и в обратную сторону.

ИСТОЧНИК KP.RU

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