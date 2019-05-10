На «Проспекте Ветеранов» пассажир упал на рельсы

СЕГОДНЯ 14:46 2019-05-10T16:02:12+03:00

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Тревожным сообщением поделились в соцсетях петербуржцы утром 10 мая. На станции метро «Проспект Ветеранов» пассажир упал на пути. Об этом рассказали очевидцы в группе Вконтакте «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».

На рельсах пассажир не спешил самостоятельно выбраться. А те, кто стал свидетелем его падения, не знали, как ему помочь. О происшествии сообщили дежурному по станции. Выйти на платформу мужчине помог сотрудник метрополитена. Ему подставили лестницу, по которой он выбрался из опасного места. Этот момент засняли на видео очевидцы.

Движение поездов по «красной» ветке петербургской подземки остановили сразу же, как стало известно о ЧП. Как выяснилось позже, мужчина был пьян – так и угодил на рельсы. Он не пострадал, но медиков для него все равно вызвали. Задержка в движении поездов была недолгой – вскоре они вновь поехали по ветке.

ИСТОЧНИК KP.RU