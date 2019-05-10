2019-05-10T16:02:12+03:00
Происшествия

На «Проспекте Ветеранов» пассажир упал на рельсы

К счастью, он не пострадал
Евгения МОСКВИНА
Поделиться:
Пассажир метро упал на рельсы. Фото: скриншот видео vk.com/spb_todayПассажир метро упал на рельсы. Фото: скриншот видео vk.com/spb_today
Изменить размер текста:

Тревожным сообщением поделились в соцсетях петербуржцы утром 10 мая. На станции метро «Проспект Ветеранов» пассажир упал на пути. Об этом рассказали очевидцы в группе Вконтакте «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».

На рельсах пассажир не спешил самостоятельно выбраться. А те, кто стал свидетелем его падения, не знали, как ему помочь. О происшествии сообщили дежурному по станции. Выйти на платформу мужчине помог сотрудник метрополитена. Ему подставили лестницу, по которой он выбрался из опасного места. Этот момент засняли на видео очевидцы.

Движение поездов по «красной» ветке петербургской подземки остановили сразу же, как стало известно о ЧП. Как выяснилось позже, мужчина был пьян – так и угодил на рельсы. Он не пострадал, но медиков для него все равно вызвали. Задержка в движении поездов была недолгой – вскоре они вновь поехали по ветке.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На «Газпром Арене» откроется выставка в честь Юрия Морозова
На Старо-Петергофском проспекте столкнулись две маршрутки
Тест-драйв чуть не утопил BMW в Обводном канале
В Петербурге стартовал автопробег ретроавтомобилей
В МЧС предупредили петербуржцев о ливнях и грозах
В Петербурге ищут сбежавшего павлина
По проспекту Космонавтов не будут ходить троллейбусы до 13 мая
День Победы в Петербурге встретили без происшествий
На улице Беринга 9 мая нашли гранату времен войны
В Эрмитаже откроется выставка об искусственном интеллекте
У Петропавловской крепости в Петербурге столкнулись два катера
В Петербурге предложили установить памятник отцу-основателю Уругвая
В шествии Бессмертный полк 9 мая 2019 года в Петербурге приняли участие более миллиона человек
После Дня Победы в Петербург придут грозы
Беглов посмотрел Парад Победы и принял участие в Бессмертном полку 2019
Салют на 9 мая 2019 года в Санкт-Петербурге начнется в 22.00
На Таллинском шоссе разбился пьяный мотоциклист
Петербуржцы заметили ветерана, идущего по проезжей части проспекта Ветеранов с флагом в руках