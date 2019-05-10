2019-05-10T15:13:49+03:00
Происшествия

В Петербурге ищут сбежавшего павлина

Птица улетела со скотного двора
Евгения МОСКВИНА
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В Северной столице ищут сбежавшего павлина. Фото: vk.com/shuvalovkaВ Северной столице ищут сбежавшего павлина. Фото: vk.com/shuvalovka
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Жители Петродворцового района Петербурга могут увидеть на улице павлина. Необыкновенной красоты птица сбежала со скотного двора, который находится на территории комплекса «Русская деревня Шуваловка. Располагается он между Стрельной и Петродворцом - на Санкт-Петербургском шоссе. Владельцы бросили клич петербуржцам и просят их помочь найти павлина. Тем более что птица вовсе не ручная и к человеческой среде не приспособлена.

- Птица в стрессовом состоянии, так как впервые находится вне среды обитания к которой привык. Не пытайтесь поймать самостоятельно, улетит или спрячется. Свяжитесь с нами, его отловят наши специалисты, - пишут владельцы в группе ВКонтакте «Русская деревня Шуваловка».

Очевидцы уже сообщили, что видели павлина в направлении Стрельны. Поиски экзотической птицы все еще продолжаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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