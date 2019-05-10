В Петербурге ищут сбежавшего павлина
Жители Петродворцового района Петербурга могут увидеть на улице павлина. Необыкновенной красоты птица сбежала со скотного двора, который находится на территории комплекса «Русская деревня Шуваловка. Располагается он между Стрельной и Петродворцом - на Санкт-Петербургском шоссе. Владельцы бросили клич петербуржцам и просят их помочь найти павлина. Тем более что птица вовсе не ручная и к человеческой среде не приспособлена.
- Птица в стрессовом состоянии, так как впервые находится вне среды обитания к которой привык. Не пытайтесь поймать самостоятельно, улетит или спрячется. Свяжитесь с нами, его отловят наши специалисты, - пишут владельцы в группе ВКонтакте «Русская деревня Шуваловка».
Очевидцы уже сообщили, что видели павлина в направлении Стрельны. Поиски экзотической птицы все еще продолжаются.
ИСТОЧНИК KP.RU