В МЧС предупредили петербуржцев о ливнях и грозах

СЕГОДНЯ 15:59 2019-05-10T16:04:03+03:00

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Петербургская погода дала горожанам насладиться Днем Победы: 9 мая в городе было тепло и солнечно. Но уже с 10 мая погода в Северной столице ухудшится, несмотря на уверенные +20 на столбике термометра. В город идут дожди, сильный ветер и грозы. Об этом предупреждают петербуржцев в МЧС по городу. Начнется непогода уже в пятницу и продолжится в субботу.

Гроза может застать горожан и во второй половине дня 10 мая. А в ночь на 11 мая в городе будут небольшие осадки. Днем в субботу местами пройдут ливни и грянет гром. При этом ожидаются и порывы ветра до 10 метров в секунду. А столбик термометра зафиксирует от +11 до +18 градусов тепла.

В Ленинградской области тоже будет бушевать стихия. В большинстве районов в субботу, 11 мая, пройдут дожди, местами – ливни и грозы. И хотя ночью ветер будет слабым, уже днем его порывы могут достигнуть до 15 метров в секунду. На западе Ленобласти днем температура составит от +12 до +17 градусов. А на востоке региона ожидается от +19 до +24

ИСТОЧНИК KP.RU