В Петербурге стартовал автопробег ретроавтомобилей

СЕГОДНЯ 17:18 2019-05-10T17:25:52+03:00

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«Волги», «Москвичи», «Жигули» - сегодня на стрелке Васильевского острова можно было поностальгировать по советскому прошлому. С Биржевой площади утром 10 мая стартовал ретропробег. Несколько десятков машин, которые были выпущены еще в пролом веке, держат путь в соседнюю Финляндию.

Как рассказал на своей странице в соцсети организатор ретро-пробега Максим Забиров, путь колонна будет держать сначала в Выборг. Там участники выставят свои сияющие авто на Петровской площади. А затем отправят в Лаппеенранту, где представят ретро-красавиц на Рыночной площади. Покажут соседям-финнам свои машины участники уже завтра, 11 мая.

Все раритеты хозяева поддерживают в идеальном состоянии, поэтому преодолеть немалую дистанцию для них не составит труда. Такой Автопробег ретроавтомобилей в Петербурге проходит уже в третий раз.

ИСТОЧНИК KP.RU