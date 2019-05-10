На Старо-Петергофском проспекте столкнулись две маршрутки

СЕГОДНЯ 19:02 2019-05-10T19:06:21+03:00

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На Старо-Петергофском проспекте в Петербурге 10 мая произошла авария с участием двух маршруток. Об этом рассказали очевидцы в соцсети. ДТП нарушило спокойствие на дороге Адмиралтейского района около 17 часов вечера.

На месте аварии уже находятся карета «скорой помощи», реанимация, а также сотрудники ГИБДД. По предварительной информации, в ДТП есть пострадавшие. В том числе дети. Со слов очевидцев, у них диагностировали порезы. Судя по всему, раны появились из-за осколков стекла. На фото видно, что у одной из маршруток выбиты задние окна.

- Много скорых на месте. Образовалась небольшая пробка, - рассказывают очевидцы.

По предварительной информации в ДТП получили легкие травмы девять пассажиров, из них трое детей.

ИСТОЧНИК KP.RU