2019-05-10T19:06:21+03:00
Происшествия

На Старо-Петергофском проспекте столкнулись две маршрутки

В ДТП есть пострадавшие, среди них - дети
Евгения МОСКВИНА
Поделиться:
На Старо-Петергофском проспекте произошло ДТП с маршрутками. Фото: vk.com/hpinewsНа Старо-Петергофском проспекте произошло ДТП с маршрутками. Фото: vk.com/hpinews
Изменить размер текста:

На Старо-Петергофском проспекте в Петербурге 10 мая произошла авария с участием двух маршруток. Об этом рассказали очевидцы в соцсети. ДТП нарушило спокойствие на дороге Адмиралтейского района около 17 часов вечера.

На месте аварии уже находятся карета «скорой помощи», реанимация, а также сотрудники ГИБДД. По предварительной информации, в ДТП есть пострадавшие. В том числе дети. Со слов очевидцев, у них диагностировали порезы. Судя по всему, раны появились из-за осколков стекла. На фото видно, что у одной из маршруток выбиты задние окна.

- Много скорых на месте. Образовалась небольшая пробка, - рассказывают очевидцы.

По предварительной информации в ДТП получили легкие травмы девять пассажиров, из них трое детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На «Газпром Арене» откроется выставка в честь Юрия Морозова
Тест-драйв чуть не утопил BMW в Обводном канале
В Петербурге стартовал автопробег ретроавтомобилей
В МЧС предупредили петербуржцев о ливнях и грозах
В Петербурге ищут сбежавшего павлина
На «Проспекте Ветеранов» пассажир упал на рельсы
По проспекту Космонавтов не будут ходить троллейбусы до 13 мая
День Победы в Петербурге встретили без происшествий
На улице Беринга 9 мая нашли гранату времен войны
В Эрмитаже откроется выставка об искусственном интеллекте
У Петропавловской крепости в Петербурге столкнулись два катера
В Петербурге предложили установить памятник отцу-основателю Уругвая
В шествии Бессмертный полк 9 мая 2019 года в Петербурге приняли участие более миллиона человек
После Дня Победы в Петербург придут грозы
Беглов посмотрел Парад Победы и принял участие в Бессмертном полку 2019
Салют на 9 мая 2019 года в Санкт-Петербурге начнется в 22.00
На Таллинском шоссе разбился пьяный мотоциклист
Петербуржцы заметили ветерана, идущего по проезжей части проспекта Ветеранов с флагом в руках