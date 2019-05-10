2019-05-10T19:40:11+03:00
Спорт

На «Газпром Арене» откроется выставка в честь Юрия Морозова

13 мая легендарному тренеру «Зенита» исполнилось бы 85 лет
Евгения МОСКВИНА
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Выставка в честь легендарного тренера "Зенита" Юрия Морозова откроется на "Газпром Арене".Выставка в честь легендарного тренера "Зенита" Юрия Морозова откроется на "Газпром Арене".Фото: Олег ЗОЛОТО
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В память о знаменитом футбольном тренере Юрии Морозове в Петербурге откроется уникальная выставка. На «Газпром Арене» развернется экспозиция, в основу которой легли страницы из тренерских дневников, которые хранятся в собрании музея «Зенита».

Легендарный тренер сине-бело-голубых 13 мая отметил бы свое 85-летие. А выставка памяти Юрия Морозова откроется накануне этого дня - 12 мая.

- Юрий Андреевич Морозов по-настоящему изменил футбольное сознание Ленинграда. Став главным тренером «Зенита» в конце 1970-х, он заставил «Зенит» поверить в собственные силы. Под его руководством сине-бело-голубые в 1980 году впервые завоевали медали чемпионата СССР, а в 2001-м в первый раз в своей истории стали призером чемпионата России, - рассказали в пресс-службе «Зенита».

ИСТОЧНИК KP.RU

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