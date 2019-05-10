В Петербурге после падения из окна отеля умер студент из Колумбии

10 Май 20:34 2019-05-10T20:34:16+03:00

Молодой человек из Колумбии умер в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

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На Рижском проспекте в Северной столице произошла трагическая гибель приезжего студента. 26-летний парень из Колумбии упал из окна отеля и получил тяжелые травмы. После ЧП его доставили в Мариинскую больницу, но спасти иностранца врачам не удалось. Следователи уже проводят доследственную проверку по факту смерти юноши.

- В настоящее время проведен осмотр места происшествия, в том числе с участием следователей-криминалистов, специалиста в области судебной медицины. Проводится комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего, назначаются необходимые экспертизы, - отметили в пресс-службе ГСУ СК России по Петербургу.

По предварительной информации молодой человек учился в одном из московских университетов, а в Петербург приехал на выходные.

ИСТОЧНИК KP.RU