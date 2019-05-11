Петербуржцы привели в порядок корабль с алыми парусами во дворе на Тверской
Детской площадке во дворе дома №14 по Тверской больше 40 лет. За ограждением из якорной цепи стоят скамейки, песочница «Бублик», бетонная горка «Волна» и игровой комплекс в виде корабля с алыми парусами. 5 мая жители получили уведомление о сносе всего этого.
– Чиновники считают площадку самовольно установленной, – сообщают в градозащитном движении «Красивый Петербург». – Вариант оформить ее на баланс не рассматривается.
С одной стороны, площадка не отвечает современным требованиям. С другой, по документам она и не является таковой, а считается малой архитектурной формой. Последняя попытка демонтировать «Кораблик» со всем его окружением была предпринята властями четыре года назад, но тогда площадку удалось отстоять.
Так площадка выглядит «после». Фото: «Красивый Петербург»
– В случае демонтажа здесь не удастся ничего поставить из-за проходящей под землей теплотрассы, – поясняют активисты движения «Центральный район за комфортную среду обитания».
Утром 10 мая жители вышли на субботник: очистили «Кораблик», «Волну» и другие объекты от старой краски и покрасили заново. Вскоре изготовят и вернут на место штурвал.
ИСТОЧНИК KP.RU