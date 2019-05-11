Петербуржцы привели в порядок корабль с алыми парусами во дворе на Тверской

СЕГОДНЯ 10:29 2019-05-11T10:29:07+03:00

Детская площадка стоит здесь больше 40 лет, но ее давно пытаются демонтировать как «самовольную конструкцию»

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Детской площадке во дворе дома №14 по Тверской больше 40 лет. За ограждением из якорной цепи стоят скамейки, песочница «Бублик», бетонная горка «Волна» и игровой комплекс в виде корабля с алыми парусами. 5 мая жители получили уведомление о сносе всего этого.

– Чиновники считают площадку самовольно установленной, – сообщают в градозащитном движении «Красивый Петербург». – Вариант оформить ее на баланс не рассматривается.

С одной стороны, площадка не отвечает современным требованиям. С другой, по документам она и не является таковой, а считается малой архитектурной формой. Последняя попытка демонтировать «Кораблик» со всем его окружением была предпринята властями четыре года назад, но тогда площадку удалось отстоять.

Так площадка выглядит «после». Фото: «Красивый Петербург»

– В случае демонтажа здесь не удастся ничего поставить из-за проходящей под землей теплотрассы, – поясняют активисты движения «Центральный район за комфортную среду обитания».

Утром 10 мая жители вышли на субботник: очистили «Кораблик», «Волну» и другие объекты от старой краски и покрасили заново. Вскоре изготовят и вернут на место штурвал.

ИСТОЧНИК KP.RU