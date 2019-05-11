В День Победы житель Ленобласти украл из храма ящик с пожертвованиями

СЕГОДНЯ 10:49 2019-05-11T10:49:28+03:00

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Не по-божески поступил один из посетителей храма «Знамение» в Тихвине. 9 Мая около половины пятого вечера, едва отгремели парад и «Бессмертный полк», мужчина умыкнул из церкви ящик с пожертвованиями, тут же распотрошил его, взял деньги и скрылся.

– Свидетелем этого стал настоятель храма, который сразу нажал кнопку тревожной сигнализации, – сообщили «Комсомолке» в УВО Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Патрульные получили сигнал тревоги, примчались в храм. Настоятель подробно описал преступника и показал, в каком направлении он убежал.

Посягнувшего на церковную кружку мужчину нашли по горячим следам. Его схватили неподалеку, у дома №40 по улице Машиностроителей.

– Заметив патрульный автомобиль, гражданин попытался скрыться, – добавляют в УВО.

Но во второй раз убежать ему не удалось. Мужчину задержали и отвели к настоятелю на опознание.

ИСТОЧНИК KP.RU