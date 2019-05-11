2019-05-11T11:20:30+03:00
Общество

Крематорий на Шафировском ждет капитальный ремонт

На проектно-сметную и рабочую документацию по капремонту готовы потратить 18,8 миллиона рублей
Анна ПОСЛЯНОВА
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Работы начнутся, скорее всего, во втором полугодии 2020-го.Работы начнутся, скорее всего, во втором полугодии 2020-го.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Капитальный ремонт запланировали в крематории на Шафировском. Пока известно, что работы коснутся главного здания. Конкурс на изыскания, подготовку проектно-сметной и рабочей документации опубликовало 8 мая ГУП «Ритуальные услуги».

За работы предприятие готово заплатить подрядчику 18,8 миллиона рублей. За эти деньги он должен собрать все документы о проведенных обследованиях – фундамента, несущих конструкций, инженерных сетей – воедино. Также придется выполнить обмеры и предусмотреть все нюансы воплощения проекта капремонта в жизнь.

Во время капремонта переложат полы, заменят двери и окна, все фасады приведут к единому стилю, починят лестницы. Полностью заменят кровлю над первым этажом, причем ее сделают такой, чтобы она выдерживала снегоуборочные машины. Из нового – здание сделают еще доступнее для инвалидов, а также подключат его к региональной автоматизированной системе оповещения о ЧС.

Подрядчика выберут 30 мая. Работы он должен завершить в течение 360 дней. Исходя из этого, капремонт начнется, скорее всего, во втором полугодии 2020-го.

Любопытно, что аналогичный конкурс, но на сумму в четыре раза меньше, ГУП объявил месяц назад. Конкурсную процедуру уже завершили, что договор пока так и не заключили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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