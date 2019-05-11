Рейс из Петербурга в Анталью задерживают на 12 часов

СЕГОДНЯ 11:47 2019-05-11T11:49:29+03:00

О причинах задержки ни пассажирам, ни «Комсомолке» в авиакомпании пока не сообщили Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По словам несостоявшихся путешественников, «400 человек спят в зале ожидания в Пулково в надежде улететь»

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Рейс ZF 7897 из Санкт-Петербурга в Анталью должен был вылететь еще ночью, в 02:15. Но пассажиры боинга 763, которые уже давно должны бы греться на турецком солнце, застряли в аэропорту Пулково сначала до утра, а потом и до середины дня, 11 мая.

По данным табло аэропорта, посадка должна завершиться только в 14:20. Итого задержка составит около 12 часов.

– Мы разместили пассажиров в гостинице, – сообщили «Комсомолке» в авиакомпании «Азур эйр».

Вот только воспользовались номерами в отелях немногие.

– Почти все 400 человек в надежде улететь спят в зале ожидания в Пулково: боятся уезжать и пропустить вылет, потому что рейс передвигают все дальше и дальше, – поделилась с «Комсомолкой» пассажирка Ирина. – Еду дали спустя пять-шесть часов задержки. Детей очень много. Я сама с двумя детьми, и они уже сутки не спали нормально!

О причинах задержки ни пассажирам, ни «Комсомолке» в авиакомпании пока не сообщили.

ИСТОЧНИК KP.RU