Рейс из Петербурга в Анталью задерживают на 12 часов
Рейс ZF 7897 из Санкт-Петербурга в Анталью должен был вылететь еще ночью, в 02:15. Но пассажиры боинга 763, которые уже давно должны бы греться на турецком солнце, застряли в аэропорту Пулково сначала до утра, а потом и до середины дня, 11 мая.
По данным табло аэропорта, посадка должна завершиться только в 14:20. Итого задержка составит около 12 часов.
– Мы разместили пассажиров в гостинице, – сообщили «Комсомолке» в авиакомпании «Азур эйр».
Вот только воспользовались номерами в отелях немногие.
– Почти все 400 человек в надежде улететь спят в зале ожидания в Пулково: боятся уезжать и пропустить вылет, потому что рейс передвигают все дальше и дальше, – поделилась с «Комсомолкой» пассажирка Ирина. – Еду дали спустя пять-шесть часов задержки. Детей очень много. Я сама с двумя детьми, и они уже сутки не спали нормально!
О причинах задержки ни пассажирам, ни «Комсомолке» в авиакомпании пока не сообщили.
ИСТОЧНИК KP.RU