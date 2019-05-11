Пожарная машина, которая мчалась на аварию, столкнулась с трактором, оба перевернулись

СЕГОДНЯ 12:11 2019-05-11T13:53:35+03:00

Травмы получили два человека – тракторист и спасатель. Фото: Сообщество «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте»

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Сегодня утром, 11 мая, проезд по Вознесенскому шоссе в Колпинском районе остановила неординарная авария. Столкнулись пожарная машина и трактор. Обе машины перевернулись.

– Пожарная ехала со включенным сигналом, а трактор пошел на разворот на заправку, – пишут очевидцы в сети. – Он не убедился, что сзади никого нет. Пожарная машина наехала на него с приличной скоростью, ведь такого маневра от трактора не предвидишь, и несколько раз перевернулась. Грохот был сильный

– Травмы средней степени тяжести получил водитель трактора, – сообщают в УГИБДД МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. – Член расчета МЧС получил легкие травмы.

Пожарный расчет мчался на аварию с двумя легковушками. Фото: Сообщество «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте»

Примечательно, что машина спасателей мчалась на другую аварию, которая произошла в поселке Саперный под Колпино. Там, у дома №50 по Петрозаводскому шоссе, в половине девятого столкнулись две легковушки.

– 27-летний мужчина на «Мазде», двигаясь по Петрозаводскому шоссе в сторону Петербурга, столкнулся с «Ладой Гранта» под управлением 23-летнего мужчины, который двигался во встречном направлении, – сообщают в УГИБДД МВД по Петербургу и Ленобласти.

В аварии пострадали водитель и 23-летняя пассажирка «Лады».

ИСТОЧНИК KP.RU