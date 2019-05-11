Петербургский ПЕН-клуб поддержал Елену Чижову, на которую подали заявление из-за статьи о блокаде

СЕГОДНЯ 13:48 2019-05-11T13:48:27+03:00

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На сторону писательницы Елены Чижовой, которая написала для швейцарской газеты Neue Zürcher Zeitung статью о блокаде Ленинграда «Память, запертая с двух сторон» и на которую подали заявление в Следственный комитет с обвинением в реабилитации нацизма, встал петербургский ПЕН-клуб. Под письмом в защиту Чижовой подписалось около 40 писателей и поэтов культурной столицы, а также еще 60 литераторов других регионов и объединений.

Причиной общественного возмущения стала не тема статьи (Чижова пишет о сохранении блокадной памяти и использовании блокады в качестве «патриотического транспаранта»), а мнение автора о том, что Сталин ненавидел Ленинград и увидел в блокаде возможность расправиться с городом.

– Мы отчетливо сознаем, что репутация Елены Чижовой, автора недавно вышедшей прекрасной блокадной книги «Город, написанный по памяти», не нуждается в нашей защите, – заявляют члены ПЕН-клуба. – Не в первый раз русского писателя ставят к позорному столбу и клеймят за его публично выраженные взгляды. Тем не менее, мы не можем молчать. Елена Чижова честно сформулировала свою позицию как петербурженка, как художник, как человек, чья семья пережила блокаду. Честность не нуждается в оправдании, а заслуживает понимания и уважения.

ИСТОЧНИК KP.RU