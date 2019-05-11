2019-05-11T14:21:20+03:00
Общество

В Петербурге появился союз аквабайкеров

Цель объединения – популяризация гидроцикла и безопасность на воде
Анна ПОСЛЯНОВА
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В числе партнеров союза – ГИМС и Колледж имени адмирала Сенявина. Фото: Союз «Аквабайкеры Невы»В числе партнеров союза – ГИМС и Колледж имени адмирала Сенявина. Фото: Союз «Аквабайкеры Невы»
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Некоммерческое объединение «Аквабайкеры Невы» появилось в Петербурге. Невско-Балтийский союз содействия, координации и развития водно-моторного спорта на аквабайке зарегистрировали еще в декабре прошлого года, но активную работу он развернул только сейчас. На сайте союза открыли прием заявок будущих членов.

– Обеспечить безопасность передвижения маломерных судов в акватории Петербурга, популяризировать аквабайк, выявить сильнейших спортсменов, воспитать правильное поведение на воде, укрепить дружеские и спортивные связи между спортсменами и любителями, – перечисляют цели в «Аквабайкерах Невы».

В числе партнеров союза – Госинспекция маломерных судов МЧС по Санкт-Петербургу и Морской технический колледж имени адмирала Сенявина. Председатель правления – многократный призер чемпионатов Петербурга по аквабайку, спортивный судья всероссийской категории Дмитрий Кизилов, члены правления – чемпионы Петербурга, России и мира Андрей Егоров, Анастас Панченко, Владислав Гринченко.

Общие тренировки будут проходит на единственной во всем Северо-Западе учебно-тренировочной трассе для гидроциклов на Малой Неве у моста Бетанкура.

ИСТОЧНИК KP.RU

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