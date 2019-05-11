Директора транспортных учреждений Петербурга зарабатывают по 200 тысяч рублей в месяц

СЕГОДНЯ 15:05 2019-05-11T15:05:17+03:00

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Отчет о «среднемесячной заработной плате за 2018 год» руководителей учреждений, подведомственных Комитету по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга, опубликовали в сети. Своими доходами похвастали главы, заместители и главные бухгалтера структур, отвечающих за дороги, парковки, светофоры и мосты.

Больше всех в среднем в месяц в 2018 году зарабатывал директор «Мостотреста» Александр Бурносов: он получал в среднем по 235 тысяч рублей. На втором месте – генеральный директор «Центра транспортного планирования» Рубен Тертерян с его 231 тысячей рублей в месяц.

Глава «Дирекции транспортного строительства» Вячеслав Урусов оказался на третьем месте, его ежемесячная зарплата – 222 тысячи рублей. За ним следует руководитель «Дирекции по организации дорожного движения» Валерий Мушта, которому платили по 220 тысяч в месяц.

А вот директор «Городского центра управления парковками» Владислав Бакулин зарабатывал всего 194 тысячи рублей в месяц, причем его заместитель и главбух (уже бывшие) обогнали его почти на сто тысяч.

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ИСТОЧНИК KP.RU