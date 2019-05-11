2019-05-11T15:30:02+03:00
Происшествия

Завтра Петербургу тоже обещаю ливни и грозы

Удар стихии придется на ночь и утро
Анна ПОСЛЯНОВА
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Зато, по крайней мере, будет теплоЗато, по крайней мере, будет теплоФото: Алексей БУЛАТОВ
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Ливень обрушился на Петербург сегодня днем, 11 мая. Не станет исключением и последний выходной майских праздников: в воскресенье, 12 мая, обещают ливни с грозами и порывистый ветер.

– Ночью и утром 12 мая в Петербурге ожидаются дожди, местами ливни, грозы, порывы ветра 15-17 метров в секунду, – предупреждают в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

– Температура воздуха ночью – 9-11 градусов выше нуля, днем – до плюс 19 градусов, – сообщают в Северо-Западном Росгидромете.

Аналогичную картину синоптики прочат и Ленобласти, только в соседнем регионе ветер разгонится до 20 метров в секунду. Зато, по крайней мере, будет тепло.

– Облачно, днем с прояснениями, – сообщают в ГУ МЧС по Ленинградской области. – Ночью в большинстве районов дожди, местами небольшие, в начале ночи в отдельных районах ливни и грозы. Днем местами кратковременные дожди. Температура воздуха ночью плюс 8-13 градусов, днем – 14-19 градусов выше нуля, местами до плюс 23.

Во время гроз и порывистого ветра спасатели советуют воздержаться от прогулок, особенно по мостам и под линями электропередач, или хотя бы избегать деревьев, шатких конструкций и рекламных щитов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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