2019-05-11T15:49:49+03:00
Происшествия

Военно-историческая реконструкция в Полежаевском парке напугала местных

В районе слышны выстрелы и взрывы
Анна ПОСЛЯНОВА
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Завершиться реконструкция должна к пяти часам вечера.Завершиться реконструкция должна к пяти часам вечера.Фото: Предоставлено организаторами
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Сегодня, 11 мая, в два часа дня в Полежаевском парке началась военно-историческая реконструкция «Последний бой». Участники попытаются воссоздать сражение под Прагой 11 мая 1945-го.

Едва реконструкторы ринулись в бой, как местные жители заволновались.

– На Партизана Германа слышны выстрелы и взрывы! – написала в сети петербурженка Арина.

– Стрельба и взрывы на Петергофском шоссе, – написала горожанка Ирина.

Еще больше беспокойства вызвал дым. Фото: Сообщество «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте»

Еще больше беспокойства вызвал дым. Фото: Сообщество «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте»

– В парке возле Петергофского шоссе что-то бомбит, стреляют, дым идет. Я с ребенком дома, очень страшно, – продолжали пользователи сети.

– В районе Народного Ополчения слышны автоматная очередь и звуки взрыва.

– Уже часа два продолжается. Для фейерверков слишком долго. Люди уже волнуются.

Но беспокоиться жителям Красносельского района остается недолго: завершиться реконструкция должна к пяти часам вечера.

ИСТОЧНИК KP.RU

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