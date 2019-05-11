Военно-историческая реконструкция в Полежаевском парке напугала местных
Сегодня, 11 мая, в два часа дня в Полежаевском парке началась военно-историческая реконструкция «Последний бой». Участники попытаются воссоздать сражение под Прагой 11 мая 1945-го.
Едва реконструкторы ринулись в бой, как местные жители заволновались.
– На Партизана Германа слышны выстрелы и взрывы! – написала в сети петербурженка Арина.
– Стрельба и взрывы на Петергофском шоссе, – написала горожанка Ирина.
Еще больше беспокойства вызвал дым. Фото: Сообщество «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте»
– В парке возле Петергофского шоссе что-то бомбит, стреляют, дым идет. Я с ребенком дома, очень страшно, – продолжали пользователи сети.
– В районе Народного Ополчения слышны автоматная очередь и звуки взрыва.
– Уже часа два продолжается. Для фейерверков слишком долго. Люди уже волнуются.
Но беспокоиться жителям Красносельского района остается недолго: завершиться реконструкция должна к пяти часам вечера.
ИСТОЧНИК KP.RU
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