В «Ленэкспо» проходит Праздник корюшки

СЕГОДНЯ 16:19 2019-05-11T16:19:58+03:00

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11 и 12 мая в «Ленэкспо» проходит традиционный и самый петербургский гастрономический фестиваль – Праздник корюшки. В прошлом году его признали лучшим гастрономическим событием России. В этом году снижать темпы организаторы не намерены: программа настолько насыщенная, что каждый найдет себе развлечение по душе.

Корюшка жареная и свежая – это, конечно, главная составляющая рыбной феерии. Но предлагают гостям и рыбные игры, конкурсы и викторины. Например, один из участников игры «Золотая рыбка в серебряной стае» найдет в своей порции жареной корюшки золотой кулон в виде виновницы торжества.

Любители спорта смогут порыбачить (в том числе голыми руками), любители искусства – посетить мастер-классы по живописи и пластике.

Есть в программе и серьезные пункты. Так как 2019 год объявлен Международным годом лосося, а корюшка входит в его семью, то в ходе акции «Зарыбление» посетители выпустят мальков лосося в Финский залив, а организаторы опубликую в этом году книгу «Наша корюшка».

Ну, и какой рыбный праздник без угощения генеральской ухой. Ее приготовят вместе с известными петербуржцами по рецепту первого генерал-губернатора Санкт-Петербурга Александра Даниловича Меньшикова.

ИСТОЧНИК KP.RU