Футбольный кубок чемпионов России прибыл в Петербург

СЕГОДНЯ 17:09 2019-05-11T17:09:47+03:00

Изменить размер текста: A A

Пятикратные чемпионы России по футболу, сине-бело-голубые получат кубок на вечное хранение. Сегодня, 11 мая, трофей прибыл в Петербург из офиса Российской Премьер-Лиги. С Московского вокзала кубок сразу доставили в офис «ВКонтакте» в Доме Зингера.

– Там прошла церемония нанесения чемпионской гравировки под логотипом «Зенита», – сообщают в ФК «Зенит». – Гравировка надписи заняла около 20 минут, с учетом всех приготовлений. В церемонии принял участие нападающий «Зенита» и капитан сборной страны Артем Дзюба, который сможет взять трофей в руки только после завтрашней церемонии.

На кубке уже появилась гравировка чемпионов. Фото: ФК «Зенит»

Церемония вручения наград чемпионам России пройдет 12 мая после финального свистка матча против ЦСКА на стадионе на Крестовском.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Зенит» сделал чемпионом России тренер, которого выбрали голосованием «ВКонтакте»: 11 фактов о победе сине-бело-голубых

Просто напомним эту историю: сразу после ухода Роберто Манчини руководители клуба решили поинтересоваться у болельщиков, кого они хотят видеть на тренерском мостике. Это уже было неожиданно – где ж это было ранее видено, чтобы топ-менеджеры советовались с фанатами по таким вопросам (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU