Голубь пять дней ждал спасателей в вентиляционной шахте

СЕГОДНЯ 17:40 2019-05-11T17:40:12+03:00

Хвоста у крылатого Монте-Кристо нет совсем, маховых перьев не хватает. Фото: Служба «Кошкиспас» ПСО «Экстремум»

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Пернатый почти неделю провел в вентиляционной шахте одной из петербургских многоэтажек. Подозрительное шебуршание хозяйка квартиры услышала еще пять дней назад, но решила, что просто вентилятор сломался, мужу говорить ничего не стала. А когда подозрительные звуки стали повторяться и усиливаться, женщина испугалась, что нечто «грызет их стену», и обратилась к спасателям.

Снять вентилятор и попросту заглянуть в шахту спасателям сначала не удалось: глава семьи объяснил, что он приклеен. Камера внутрь не пролезла. Пришлось подниматься на крышу и спускать камеру сверху.

– В итоге увидели голубя: сидит, не шевелится, – рассказывает член поисково-спасательного отряда «Экстремум» Яна Гурвич. – Заставили выдрать вентилятор, получилось отверстие, что только-только рука пролезает. Минут через десять удалось вытянуть. Живой.

Посадить испуганную птицу в коробку удалось не с первой попытки. Хозяева жилища выделили для пернатого отварной гречи. На улице спасатели попытались покормить и напоить крылатого Монте-Кристо, чтобы потом отпустить.

– Но улететь у него не получилось, – поясняют спасатели. – Хвоста нет совсем, маховых перьев не хватает, голова набок свернута из-за долгого сидения в искривленном положении.

Голубя передали в ветклинику.

ИСТОЧНИК KP.RU