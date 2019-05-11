В Международном военно-морском салоне в Петербурге примут участие более 30 судов

СЕГОДНЯ 18:07 2019-05-11T18:07:51+03:00

Уже принято более 300 заявок на участие, из них 21 – от иностранных компаний. Фото: Александр ГЛУЗ

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Международный военно-морской салон, уже девятый по счету, пройдет в Петербурге с 10 по 14 июля. Его площадкой станут «Ленэкспо», акватория Финского залива и причалы Морского вокзала. В едином выставочном пространстве объединят образцы продукции предприятий, вооружение и военно-морскую технику, конференции и презентации, VIP-переговоры. Тематика салона охватывает все, от самого судостроения до страхования и финансов.

– Направлены приглашения официальным иностранным делегациям из 50 государств, – сообщают организаторы. – Уже принято более 300 заявок на участие, из них 21 – от иностранных компаний.

В демонстрационном разделе у причалов Морского вокзала и на прилегающей акватории представят более 30 кораблей, катеров и судов ВМФ, Погранслужбы ФСБ и предприятий-участников салона. В их числе фрегат «Адмирал Касатонов», малые ракетные корабли «Мытищи», «Серпухов» и «Мордовия», большой десантный корабль «Петр Моргунов», пограничный патрульный корабль «Камчатка».

ИСТОЧНИК KP.RU