2019-05-11T18:07:51+03:00
Общество

В Международном военно-морском салоне в Петербурге примут участие более 30 судов

В городе на Неве ждут делегации из полусотни государств
Анна ПОСЛЯНОВА
Поделиться:
Уже принято более 300 заявок на участие, из них 21 – от иностранных компаний.Уже принято более 300 заявок на участие, из них 21 – от иностранных компаний.Фото: Александр ГЛУЗ
Изменить размер текста:

Международный военно-морской салон, уже девятый по счету, пройдет в Петербурге с 10 по 14 июля. Его площадкой станут «Ленэкспо», акватория Финского залива и причалы Морского вокзала. В едином выставочном пространстве объединят образцы продукции предприятий, вооружение и военно-морскую технику, конференции и презентации, VIP-переговоры. Тематика салона охватывает все, от самого судостроения до страхования и финансов.

– Направлены приглашения официальным иностранным делегациям из 50 государств, – сообщают организаторы. – Уже принято более 300 заявок на участие, из них 21 – от иностранных компаний.

В демонстрационном разделе у причалов Морского вокзала и на прилегающей акватории представят более 30 кораблей, катеров и судов ВМФ, Погранслужбы ФСБ и предприятий-участников салона. В их числе фрегат «Адмирал Касатонов», малые ракетные корабли «Мытищи», «Серпухов» и «Мордовия», большой десантный корабль «Петр Моргунов», пограничный патрульный корабль «Камчатка».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Кудрове из окна высотки выпали телевизор и его владелец
Граффитист упал с высоты в заброшенных корпусах завода «Красный треугольник»
Голубь пять дней ждал спасателей в вентиляционной шахте
Футбольный кубок чемпионов России прибыл в Петербург
В «Ленэкспо» проходит Праздник корюшки
Военно-историческая реконструкция в Полежаевском парке напугала местных
Завтра Петербургу тоже обещают ливни и грозы
Директора транспортных учреждений Петербурга зарабатывают по 200 тысяч рублей в месяц
В Петербурге появился союз аквабайкеров
Петербургский ПЕН-клуб поддержал Елену Чижову, на которую подали заявление из-за статьи о блокаде
Спасатели ловили на крыше дома на Петроградской стороне собаку
На «Беговой» снова заметили протечку
16-летняя петербурженка отравилась таблетками
Пожарная машина, которая мчалась на аварию, столкнулась с трактором, оба перевернулись
Рейс из Петербурга в Анталью задерживают на 12 часов
Крематорий на Шафировском ждет капитальный ремонт
В День Победы житель Ленобласти украл из храма ящик с пожертвованиями
Петербуржцы привели в порядок корабль с алыми парусами во дворе на Тверской