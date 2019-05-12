В Петербурге завершается голосование за качество весенней уборки

СЕГОДНЯ 09:06 2019-05-12T09:06:51+03:00

На то, чтобы поставить оценку коммунальщикам, у горожан остался один день

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Уже совсем скоро комитет по благоустройству подведет итог большой весенней уборки, которая началась в Петербурге 1 апреля. В этом году, как и прежде, оценивать работу коммунальщиков будут при помощи народного голосования.

- Голосование открыто на официальном сайте городского комитета по благоустройству, - сообщает ведомство. – Оно проходит до 12 мая включительно - на то, чтобы поставить оценку своему району, у петербуржцев остался один день.

Каким будут результаты, пока не известно, хотя качеством уборки в этом году, если судить по сообщениям СМИ и социальных сетях, остались довольны далеко не все. Но работе, уточняет комитет по благоустройству, за полтора месяца была проделана огромная: зачищено более 16 тысяч дворов, вымыто около пяти тысяч фасадов, заново окрашено 7 400 урн, покрашено и отремонтировано 1 136 контейнерных площадок и многое другое.

ИСТОЧНИК KP.RU