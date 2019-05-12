В Ленинградской области дорогу не поделили легковушка и лось

СЕГОДНЯ 09:31 2019-05-12T13:06:54+03:00

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Авария с участием сохатого случилась прошлой ночью на трассе «Нарва», которая соединяет Петербург и Эстонию. Фотографиями инцидента поделились в социальных сетях участники группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПБ».

- Все произошло между деревнями Черемыкино и Вытино, - написал автор фото. – Примерно в 21:43.Водитель, сообщают очевидцы, остался жив, но получил травмы – с места аварии его забрала «Скорая». Животному – судя по фото, это была молодая лосиха - повезло меньше: от удара оно погибло и свалилось в кювет. Но самые большие повреждения получила легковушка марки «Шкода»: «пошедший на таран» зверь выбил ее на обочину и буквально уничтожил капот и лобовое стекло.По версии очевидцев, водитель дважды допустил ошибку: сначала не заметил знак об ограничении скорости до 40 километров в час, а потом – вышедшую на дорогу лосиху. Обстоятельства случившегося сейчас выясняет полиция.

ИСТОЧНИК KP.RU