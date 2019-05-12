У жителя Петербурга угнали иномарку за 7 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 09:58 2019-05-12T09:58:50+03:00

У вора была почти неделя на то, чтобы провернуть задуманное

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Утро воскресенья оказалось недобрым для жителя Приморского района Петербурга. Мужчина не обнаружил на привычном месте на парковке возле дома по Савушкина, 124, свой автомобиль – люксовый внедорожник «Лексус LX-570».

- По словам пострадавшего, неизвестный злоумышленник угнал автомобиль в период с 4 по 12 мая, - комментирует инцидент пресс-служба МВД России по Петербург и Ленинградской области. – Сумма ущерба составила семь миллионов 200 тысяч рублей.

Сейчас стражи правопорядка активно ищут пропавший внедорожник – машина приметная (просто посмотрите картинки в интернете), так что скрыться на ней бесследно угонщику вряд ли удастся. Ну а когда найдут, злоумышленнику, позарившемуся на чужое авто, предъявят обвинения по части четвертой статьи 158 УК РФ – «Кража в особо крупном размере». Максимальное наказание по ней – лишение свободы на срок до десяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU