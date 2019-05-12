У жителя Петербурга угнали иномарку за 7 миллионов рублей
- По словам пострадавшего, неизвестный злоумышленник угнал автомобиль в период с 4 по 12 мая, - комментирует инцидент пресс-служба МВД России по Петербург и Ленинградской области. – Сумма ущерба составила семь миллионов 200 тысяч рублей.
Сейчас стражи правопорядка активно ищут пропавший внедорожник – машина приметная (просто посмотрите картинки в интернете), так что скрыться на ней бесследно угонщику вряд ли удастся. Ну а когда найдут, злоумышленнику, позарившемуся на чужое авто, предъявят обвинения по части четвертой статьи 158 УК РФ – «Кража в особо крупном размере». Максимальное наказание по ней – лишение свободы на срок до десяти лет.
ИСТОЧНИК KP.RU