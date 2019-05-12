Страшную аварию с трамваем в Петербурге мог устроить 17-летний школьник

СЕГОДНЯ 10:34 2019-05-12T10:34:07+03:00

Изменить размер текста: A A

Полиция возбудила уголовное дело по факту аварии, случившейся накануне, 10 мая, у дома №22 по Бухарестской улице. Стражи порядка установили детали трагедии и теперь ищут ее предполагаемого виновника.- Неизвестный водитель, управляя автомобилем «Шевроле Авео», двигался от улицы Салова к улице Касимовской, - говорится в сообщении ведомства. – В какой-то момент он не справился с управлением и столкнулся с автобусом «Ивеко».Как развивались события дальше, тоже уже известно: автомобили вынесло на трамвайные пути прямо под встречный состав. Пострадали шесть человек. Один из них скончался, пятеро в больнице. Водитель «Шевроле», который спровоцировал ДТП, скрылся с места происшествия вместе с пассажирами. По данным следствия, им может быть 17-летний школьник.По факту случившегося возбуждено уголовное дело по части четвертой статьи «Нарушение правил дорожного движения». Максимальное наказание по этой статье – лишение свободы на срок до семи лет.

https://www.spb.kp.ru/daily/26974/4033717/

ИСТОЧНИК KP.RU