Страшную аварию с трамваем в Петербурге мог устроить 17-летний школьник
Вместе с друзьями он скрылся с места происшествия
В аварии пострадали шесть человек. Один из них скончался. Фото: Сообщество «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте»
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Полиция возбудила уголовное дело по факту аварии, случившейся накануне, 10 мая, у дома №22 по Бухарестской улице. Стражи порядка установили детали трагедии и теперь ищут ее предполагаемого виновника.- Неизвестный водитель, управляя автомобилем «Шевроле Авео», двигался от улицы Салова к улице Касимовской, - говорится в сообщении ведомства. – В какой-то момент он не справился с управлением и столкнулся с автобусом «Ивеко».Как развивались события дальше, тоже уже известно: автомобили вынесло на трамвайные пути прямо под встречный состав. Пострадали шесть человек. Один из них скончался, пятеро в больнице. Водитель «Шевроле», который спровоцировал ДТП, скрылся с места происшествия вместе с пассажирами. По данным следствия, им может быть 17-летний школьник.По факту случившегося возбуждено уголовное дело по части четвертой статьи «Нарушение правил дорожного движения». Максимальное наказание по этой статье – лишение свободы на срок до семи лет.
https://www.spb.kp.ru/daily/26974/4033717/
ИСТОЧНИК KP.RU