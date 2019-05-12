Человека ударили топором в массовой драке в Петербурге

СЕГОДНЯ 11:18 2019-05-12T11:18:45+03:00

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Кровавый инцидент произошел вчера, 11 мая, на Васильевском острове. Массовая драка развернулась у дома №44 по 1 линии. Об этом сообщает МВД России по Петербургу и Ленинградской области.- В полицию поступило сообщение о том, что у одного из участников драки в руках топор, а другой уже с пробитой головой лежит на земле, - уточняют детали случившегося в ведомстве.В итоге с места происшествия госпитализировали 26-летнего гражданина. Любителя помахать острыми предметами, который предположительно и ударил беднягу топором, задержали чуть позже. На данный момент известно лишь то, что ему 47 лет – больше никаких подробностей следствие не сообщает.Третий участник драки скрылся с места происшествия – прыгнул в автомобиль марки «Киа Рио» и был таков. Сейчас его поисками занимается полиция. Стражам порядка также предстоит выяснить все обстоятельства трагедии.

ИСТОЧНИК KP.RU