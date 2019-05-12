2019-05-12T12:13:45+03:00
Общество

В Петербурге закрыли станцию метро «Садовая»

Для пассажиров также недоступны переходы на «Спасскую» и «Сенную»
Сергей ВОЛЧКОВ
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На станции нашли бесхозный предметНа станции нашли бесхозный предметФото: Олег ЗОЛОТО
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Одна из важнейших узловых станций метро Петербурга закрылась сегодня в 11:30. Причина традиционная – сотрудники подземки нашли на платформе бесхозный предмет.

- Станция закрыта на вход и выход, - уточняет один из официальных каналов ГУП «Петербургский метрополитен» в Телеграме. – Также для движения пассажиров перекрыты переходы на станции «Сенная площадь» и «Спасская».
Пассажирам предлагают альтернативные пути. Фото: "Петербургский метрополитен"

Пассажирам предлагают альтернативные пути. Фото: "Петербургский метрополитен"

Сейчас «Садовую» и прилегающие к ней участки обследуют специалисты-взрывотехники. Скорее всего, опасаться нечего – пассажиры метро регулярно забывают на платформах и вестибюлях сумки, рюкзаки и пакеты. В 2018 году «забывашек» даже хотели начать штрафовать, но после длительных обсуждений убрали этот пункт из нового проекта закона об административных правонарушениях. Остается только порадоваться тому, что очередной «подозрительный предмет» был забыт на «Садовой» в очень удачное время – утром выходного дня. Иначе пробок и всеобщего народного недовольства было бы не избежать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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