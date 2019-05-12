В Петербурге закрыли станцию метро «Садовая»
Для пассажиров также недоступны переходы на «Спасскую» и «Сенную»
На станции нашли бесхозный предметФото: Олег ЗОЛОТО
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Одна из важнейших узловых станций метро Петербурга закрылась сегодня в 11:30. Причина традиционная – сотрудники подземки нашли на платформе бесхозный предмет.- Станция закрыта на вход и выход, - уточняет один из официальных каналов ГУП «Петербургский метрополитен» в Телеграме. – Также для движения пассажиров перекрыты переходы на станции «Сенная площадь» и «Спасская».
Пассажирам предлагают альтернативные пути. Фото: "Петербургский метрополитен"
ИСТОЧНИК KP.RU