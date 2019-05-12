«Зенит» получит новую форму перед матчем с ЦСКА в Петербурге

СЕГОДНЯ 13:17 2019-05-12T13:17:14+03:00

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Футболисты петербургского «Зенита», безусловные чемпионы, победители и кумиры миллионов, выйдут на матч с «москвичами» из ЦСКА в обновленной форме. К традиционным для команды белому, голубому и синему добавится еще один цвет – золотой.- Переднюю часть синих футболок украсит золотой чемпионский шеврон в виде кубка Российской Премьер-Лиги, - говорится в сообщении на официальном сайте клуба.Напомним: несмотря на то, что чемпионат России еще не закончился, «Зенит» благодаря серии выигрышных матчей уже обеспечил себе победу. В Петербург вчера прибыл кубок чемпионов – сине-бело-голубые получили его на вечное хранение.В обновленной форме «Зенит» сыграет три матча. Ближайший – как раз с ЦСКА – пройдет уже сегодня, в 19:00 по московскому времени. Также, как сообщает пресс-служба «Зенита», каждый желающий может приобрести футболку, начиная с сегодняшнего дня. Цена, правда, кусается - от 3 499 рублей за штуку - но чего не сделаешь, чтобы почувствовать себя ближе к любимой команде.

ИСТОЧНИК KP.RU