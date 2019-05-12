Петербург оказался лучшим городом России для путешествий с мамой

СЕГОДНЯ 13:30 2019-05-12T13:30:16+03:00

Изменить размер текста: A A

Накануне Дня матери, который в нашей традиционно отмечается 12 мая, аналитическое агентство «ТурСтат» провело большой интернет-опрос. Участников спрашивали только об одном: «куда вы хотели бы отправиться в путешествие с мамой?». Результаты показали: Петербургу в этом плане нет конкуренции.- Северная Столица заняла первое место в рейтинге городов России, - рассказали «КП» в агентстве. – На втором месте оказался Пятигорск. На третьем и четвертом – Сочи и Ялта.Более того: Петербург стал единственным российским городом в международном рейтинге. Он разместился на третьем месте. Первое и второе заняли Париж и Прага соответственно. Примечательно, что строчкой ниже расположились Вена и Рим – получается, Северная Столица не только ни в чем не уступает австрийской и итальянской, но даже напротив – во многом их превосходит.

ИСТОЧНИК KP.RU