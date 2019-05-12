В Петербурге на части КАД на неделю ограничат движение транспорта

СЕГОДНЯ 14:03 2019-05-12T14:03:23+03:00

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С 13 мая на части Кольцевой автодороги в Петербурге вводят ограничение движения. Речь идет об участке длиной почти в 14 километров между развязками с проспектом Культуры и Рябовским шоссе. Причина – ремонтные работы, передает упрдор «Северо-Запад».- На участке перекроют полосу безопасности и первую полосу, - уточняют в ведомстве. – На остальных введут ограничение скорости до 50 километров в час.Мириться с неудобствами водителям придется целую неделю - по предварительным прогнозам, работы, хоть и будут вестись круглосуточно, без выходных и перерывов, завершатся не раньше 20 мая. На время ремонта первую полосу и полосу безопасности огородят специальными барьерами. А чтобы никто из водителей не запутался, где и как ездить можно, а где и как нельзя, установят специальные дорожные знаки и световую сигнализацию.

ИСТОЧНИК KP.RU