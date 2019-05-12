От Петербурга до Кировска будут ходить экологически чистые автобусы

СЕГОДНЯ 14:22 2019-05-12T14:22:19+03:00

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Как сообщает правительство Ленинградской области, на маршрут от Петербурга до Кировска и обратно вышли новые автобусы – большие, современные, комфортабельные, а самое главное, практически не приносящие никакого вреда окружающей среде. Ведь вместо бензина в них используется природный газ – намного более экологичное и безопасное топливо.- Вместимость каждой машины – 45 мест, оборудованных ремнями безопасности, - рассказали «КП» в пресс-службе правительства. - Для каждой пары кресел предусмотрены полки для багажа. Автобусы оснащены передовыми системами безопасности – в частности, антипробуксовочной, которая не дает колесам потерять сцепление с дорогой.Пока на марщрут вышло шесть новых автобусов. В будущем, передает пресс-служба, их количество планируют увеличиться до 15.Отметим, что в Петербурге и Ленинградской области автобусы на природном газе ходят с 2014 года. А к 2020, согласно постановлению правительства России, их доля в числе общественного транспорта должна вырасти до 50 %.

ИСТОЧНИК KP.RU