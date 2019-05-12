2019-05-12T16:38:24+03:00
Общество

В Петербурге пройдет большой велопарад

Его участники проедут по улицам и площадям 17 километров
Сергей ВОЛЧКОВ
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Велосипедисты проедут по маршруту, который выбрали сами - от БКЗ "Октябрьский" до парка 300-летия ПетербургаВелосипедисты проедут по маршруту, который выбрали сами - от БКЗ "Октябрьский" до парка 300-летия ПетербургаФото: Олег ЗОЛОТО
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Ровно две недели осталось до одного из главных весенних событий для любителей всласть покрутить педали – ежегодного Большого Велопарада, приуроченного ко дню основания Петербурга. В этом году он будет существенно отличаться от всех предыдущих: его участники поедут по маршруту, который сами же себе и выбрали.- Маршрут стартует от БКЗ «Октябрьский» и пройдет по таким знаковым местам Санкт-Петербурга как Невский проспект, Дворцовая набережная, Троицкий мост, Ушаковская набережная, Яхтенная улица, - рассказали «КП» в городском комитете по развитию транспортной инфраструктуры. – Финиш будет в Парке 300-летия Санкт-Петербурга.Велосипедные пути-дороги тщательно обезопасят. В частности, сообщают в комитете, на время велопарада перекроют движение автомобилей по Невскому проспекту, начиная от площади Восстания и заканчивая Дворцовой. Чтобы ни у кого не возникло соблазна свернуть туда, куда не положено, на всем протяжении маршрута в качестве ограждений расставят грузовики.Принять участие в параде может любой желающий. Все, что для этого нужно – оказаться утром 26 мая на нужном месте и не забыть велосипед.

ИСТОЧНИК KP.RU

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