В Ленинградской области женщина, выжившая в одном ДТП, тут же погибла в другом

СЕГОДНЯ 17:03 2019-05-12T17:08:21+03:00

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Жуткий инцидент произошел 12 мая на трассе «Кола», которая соединяет Петербург и поселок Борисоглебский. Около трех часов утра во Всеволожском районе в аварию попал автомобиль «Опель Астра», в котором находились три человека – мужчина, его жена и мать.- Виновники ДТП с места происшествия скрылись, - сообщает пресс-служба УГИБДД России по Ленинградской области. – Пострадавшие вызвали «Скорую» и вышли из машины.Однако ни осмотреть повреждения, ни выставить предупреждающие знаки им не дали – буквально спустя несколько мгновений в людей на полном ходу врезался грузовик. Из-за столкновения одна из женщин – мать водителя – погибла на месте. Жену с травмами средней тяжести доставили в больницу. Сам водитель «Опеля», как и водитель злополучного большегруза, не пострадали.В причинах и обстоятельствах трагедии разбирается полиция.

ИСТОЧНИК KP.RU