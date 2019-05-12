2019-05-12T17:08:21+03:00
Происшествия

В Ленинградской области женщина, выжившая в одном ДТП, тут же погибла в другом

Трагедия разыгралась на трассе "Кола"
Сергей ВОЛЧКОВ
Поделиться:
Пострадавшие даже не успели поставить предупреждающие знакиПострадавшие даже не успели поставить предупреждающие знакиФото: Сергей ГАПОН
Изменить размер текста:

Жуткий инцидент произошел 12 мая на трассе «Кола», которая соединяет Петербург и поселок Борисоглебский. Около трех часов утра во Всеволожском районе в аварию попал автомобиль «Опель Астра», в котором находились три человека – мужчина, его жена и мать.- Виновники ДТП с места происшествия скрылись, - сообщает пресс-служба УГИБДД России по Ленинградской области. – Пострадавшие вызвали «Скорую» и вышли из машины.Однако ни осмотреть повреждения, ни выставить предупреждающие знаки им не дали – буквально спустя несколько мгновений в людей на полном ходу врезался грузовик. Из-за столкновения одна из женщин – мать водителя – погибла на месте. Жену с травмами средней тяжести доставили в больницу. Сам водитель «Опеля», как и водитель злополучного большегруза, не пострадали.В причинах и обстоятельствах трагедии разбирается полиция.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Гатчинском районе Петербурга ищут пропавшего ребенка
В Петербурге ребенок, скатившись с горки на детской площадке, получил двойной перелом ноги
В Петербурге пройдет большой велопарад
От Петербурга до Кировска будут ходить экологически чистые автобусы
В Петербурге на части КАД на неделю ограничат движение транспорта
Петербург оказался лучшим городом России для путешествий с мамой
«Зенит» получит новую форму перед матчем с ЦСКА в Петербурге
В Петербург на ПМЭФ-2019 приедет глава Китайской Народной Республики
В Петербурге закрыли станцию метро «Садовая»
В Петербурге ночью перевернулась и загорелась «Газель»
Человека ударили топором в массовой драке в Петербурге
Страшную аварию с трамваем в Петербурге мог устроить 17-летний школьник
У жителя Петербурга угнали иномарку за 7 миллионов рублей
В Ленинградской области дорогу не поделили легковушка и лось